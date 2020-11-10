Москва, , 19:50 — REGNUM Количество турагентств из-за пандемии коронавируса в России сократилось в два раза, — сообщил 10 ноября генеральный директор «Сети магазинов горящих путёвок» Сергей Агафонов.

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По его оценке, «Сеть магазинов горящих путёвок» потеряла 30% агентств в Москве и по стране.

Агафонов «Если говорить в целом по рынку, то это 50%. При этом многие отказываются от работы в офисе и уходят на «удалёнку».

Он добавил, что рынок турагентств может быстро восстановиться, поскольку для открытия турагентства серьёзных вложений не нужно. Также бизнесмен добавил, что в России «туризм откатился лет на 10−15 назад».

Ранее ИА REGNUM обнародовало данные опроса, касающегося предпочтений жителей России по поездкам за рубеж по окончании пандемии.

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