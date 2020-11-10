Тюмень, 10 ноября 2020, 19:03 — REGNUM Власти Тюменкой области разъяснили постановление о получателях именных губернаторских стипендий, которые проходят стажировку в региональных органах власти. Речь в постановлении идёт о дополнительной стипендии, а не основной, сообщает региональный оперативный штаб.
«Приостановить до 1 февраля 2021 года действие подпункта «б» пункта 3 Положения об учреждении именных стипендий губернатора Тюменской области. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года», — говорится в буквально в постановлении правительства Тюменской области.
Согласно положению, в подпункте «б» пункта 3 говорится следующее, тоже буквально: «В Тюменской области учреждаются: 40 именных стипендий в размере 12 000 рублей в месяц для студентов и (или) аспирантов образовательных организаций высшего образования при условии успешного прохождения стажировки».
Как пояснили в правительстве Тюменской области, «только при условии успешного прохождения стажировки студенты получают дополнительную стипендию».
Информация, которая появилась в некоторых СМИ, о том, что приостановлена выплата основных губернаторских стипендий, а в Тюменской области их получают 89 человек, является недействительной, подчеркнули в региональном оперативном штабе.