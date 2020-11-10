Тюмень, , 19:03 — REGNUM Власти Тюменкой области разъяснили постановление о получателях именных губернаторских стипендий, которые проходят стажировку в региональных органах власти. Речь в постановлении идёт о дополнительной стипендии, а не основной, сообщает региональный оперативный штаб.

«Приостановить до 1 февраля 2021 года действие подпункта «б» пункта 3 Положения об учреждении именных стипендий губернатора Тюменской области. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года», — говорится в буквально в постановлении правительства Тюменской области.

Согласно положению, в подпункте «б» пункта 3 говорится следующее, тоже буквально: «В Тюменской области учреждаются: 40 именных стипендий в размере 12 000 рублей в месяц для студентов и (или) аспирантов образовательных организаций высшего образования при условии успешного прохождения стажировки».

Как пояснили в правительстве Тюменской области, «только при условии успешного прохождения стажировки студенты получают дополнительную стипендию».

«Из-за сложившейся эпидситуации стажировка студентов в органах исполнительной власти Тюменской области приостановлена до 1 февраля 2021 года. После улучшения обстановки студенты продолжат работать и получать дополнительную стипендию. Напомним, программа стажировки носит практико-ориентированный характер. В течение года 22 её участника по очереди стажируются в нескольких органах власти под руководством кураторов», — пояснили в оперштабе.

Информация, которая появилась в некоторых СМИ, о том, что приостановлена выплата основных губернаторских стипендий, а в Тюменской области их получают 89 человек, является недействительной, подчеркнули в региональном оперативном штабе.