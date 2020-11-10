Тамбов, , 19:01 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал организовать бесплатное тестирование на коронавирус всех, кому оно требуется в соответствии с медицинскими показаниями, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Рабочее совещание в Тамбовской области Tambov.gov.ru

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В ходе рабочего совещания со своими заместителями, которое пришло сегодня, 10 ноября, Александр Никитин обозначил ряд задач, касающихся деятельности исполнительной власти в условиях пандемии коронавируса. Особое внимание уделено вопросам организации оказания медицинской помощи больным ОРВИ.

Губернатор подчеркнул необходимость увеличения охвата тестирования на коронавирус, в том числе пациентов с симптомами респираторных заболеваний. В настоящее время в Тамбовской области тесты выполняют четыре государственные лаборатории. Ежедневно они проводят более 1 тыс. исследований. Кроме того, частные медицинские организации могут выполнять порядка 500 тестов в сутки.

Александр Никитин подчеркнул, что существующие лабораторные мощности необходимо увеличить. В этой связи идет подготовка еще одной лаборатории на базе областной больницы. Ее запуск позволит практически вдвое увеличить количество проводимых тестов.

Губернатор также обратил внимание на то, что порой пациентам с симптомами простуды приходится делать тесты на коронавирус за свой счет. Такого быть не должно, подчеркнул глава региона. Он поручил организовать своевременное проведение бесплатных тестов всем, кому они требуются по медицинским показаниям.

«Недопустимо, чтобы заболевшие люди сами искали возможность сделать тест на коронавирус, да еще и за деньги. Всем, кому по показаниям требуется тестирование, необходимо проводить его оперативно и бесплатно», — заявил Александр Никитин.