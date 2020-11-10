Бишкек, , 18:57 — REGNUM В Киргизии за сутки зафиксировано 570 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил республиканский оперативный штаб.

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Лидирует по этому показателю столица республики — 121 новый случай. Также большое число новых случаев выявлено в городе Оше — 114, в Чуйской области — 85 и в Баткенской области — 82.

За последние сутки признаны излечившимися от коронавируса 416 киргизстанцев.

Также стало известно о том, что за минувшие сутки в Киргизии зарегистрировано три смертельных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — два в Бишкеке и один в Ошской области.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано, только по официальным данным, 63 960 случаев COVID-19. Из них выздоровели 54 774 человек. Также зарегистрировано 1 185 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.