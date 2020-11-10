Женева, Швейцария, , 18:44 — REGNUM Китайские СМИ сообщают подробности дискуссии вокруг систематических нарушений прав человека в США, развернувшейся в рамках 36-й сессии рабочей группы Совета по правам человека ООН в Женеве. Об этом 10 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что на сессии представители более 110 стран выступали с речами, в которых выдвигали предложения по улучшению положения дел.

Внимание в выступлениях обращалось на расовую, религиозную, а также гендерную дискриминацию и нетерпимость, а также на назревшую необходимость реформы судебной системы. Участники дискуссии призвали США как можно скорее ратифицировать ряд международных договоров, в том числе Парижское соглашение по климату и ряд международных конвенций в области прав человека.

Американскую сторону призвали отменить односторонние санкции и эмбарго в отношении развивающихся стран, а также прекратить вмешательство в их внутренние дела.