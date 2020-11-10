Калуга, , 18:29 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, отмечает свое 90-летие председатель Московского окружного совета ветеранов войны и труда Нина Корникова. Она выросла и закончила школу в Тверской области, получила педагогическое образование. В 1950-м году приехала работать в Калугу по направлению и с тех пор считает себя калужанкой. До самой пенсии Нина Петровна преподавала школьникам физвоспитание и биологию, в ее трудовой книжке записи из двух школ Калуги — №2 и №14.

Глава Калуги поздравил председателя окружного совета ветеранов с 90-летием Пресс-служба Городской думы Калуги

В свои 90 лет Нина Петровна не мыслит себя без общественной работы в Совете ветеранов. «С этим движением моя жизнь была связана и до ухода на пенсию, я уже была председателем Совета ветеранов в 14-й школе. А в 2018 году меня избрали председателем Совета ветеранов Московского округа. Мы активно работаем с молодежью, участвуем в городских мероприятиях», — рассказывает именинница.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил Нину Петровну Корникову с юбилеем, вручил ей почётную грамоту, поздравительные адреса от президента России и губернатора Калужской области.

«Замечательно, что вы работаете со школьниками, донося до них правду о войне. Никто лучше свидетелей тех событий не расскажет молодому поколению, как было на самом деле, — отметил Юрий Моисеев. — С вас стоит брать пример. Мы гордимся вашим поколением, упорно трудившимся на благо страны».