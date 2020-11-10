Красногорск, , 18:07 — REGNUM В Московской области находятся на лечении в стационарах 12 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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"У нас 12 тыс. занятых коек, ковидных. Разной степени тяжести, 200−220 человек на ИВЛ», — сказал губернатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, запас коек пока есть, но до бесконечности увеличивать мощности не получится.