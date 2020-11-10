Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В Ленинградской области 11 школьных классов и 34 группы детских садов, а также четыре группы профессиональных училищ отправлены на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе в настоящий момент коронавирусом заразились 173 ребенка и 281 педагог. Об этом 10 ноября сообщает оперативный штаб региона.

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В настоящий момент в Ленобласти нет полностью закрытых школ, детских садов или организаций профессионального образования. Однако из-за выявленных случаев коронавируса на карантин или дистанционное обучение переведены 11 отдельных классов восьми школ, 34 отдельных группы в 23 детских садах, четыре группы в трех организациях профессионального образования.

«Всего заболевших в детских садах — 110 сотрудников и 25 детей, в школах — 158 сотрудников и 146 детей, в организациях профобразования — 13 сотрудников и двое детей», — уточнили в оперштабе.

Напомним, ранее власти региона заявляли, что планируют разрешить учащимся по желанию родителей перейти на онлайн-обучение. Дети смогут посещать уроки дистанционно с помощью интернета и таким образом не отключаться от учебного процесса и общения с классом.

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