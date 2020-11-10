Чебоксары, , 17:25 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов. Фигурантами стали члены одной из участковых комиссий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовно дело заведено по итогам голосования с 11 по 13 сентября 2020 года на выборах в органы местного самоуправления в Урмарском районе. Правоохранители полагают, что председатель участковой комиссии избирательного участка, расположенного в селе Мусирмы, совместно с двумя её членами для «искусственного завышения явки» изготовили фиктивные заявления о предоставлении возможности проголосовать вне избирательного участка от лица более чем 20 жителей села.

«В заявлениях они подделали их подписи, а затем внесли избирательные бюллетени от их имени в переносные ящики для голосования и в числе прочих учли их при подсчете голосов. В результате итоги выборов были сфальсифицированы», — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ч. 1 ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»).

Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Батыревском районе Чувашии за фальсификации на мартовских выборах в органы местного самоуправления оштрафована член избиркома. Следствием установлено, что бывший член Алманчиковской участковой проголосовала за двух жителей села Алманчиково. Суд признал её виновной в фальсификации итогов голосования и избирательных документов: суд в декабре 2011 года назначил штраф в размере зарплаты, полученной за период 1 год 2 месяца.