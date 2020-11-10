Брянск, , 17:19 — REGNUM По 1,2 тысячи баллонов медицинского кислорода в сутки используется больницами Брянской области. Весной 2020 года использовали не более 300, сообщили 10 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Кислородное оборудование применяется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе на борьбу с инфекцией задействовано 12 медицинских организаций с общим количеством коек 1785, из них 1605 оборудованы подачей кислорода, в том числе 270 с возможностью подключения аппаратов ИВЛ. За сутки ковидные госпитали потребляют 1,2 тысячи баллонов с кислородом.

При ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе готовы увеличить количество коек до 2605 в 15 медорганизациях. Максимально оборудуют три тысячи мест.