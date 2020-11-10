Москва, , 17:13 — REGNUM Во вторник, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, Российское движение школьников (РДШ) запускает флешмоб под названием ПДДэнс, который призван напомнить ребятам правила безопасности на дороге.

Российское движение школьников и лейбл Black Star выпустили совместный клип «Человек-мел», который нетривиальным образом рассказывает современным школьникам о правилах поведения на дороге. Погружение в смартфон, концентрация на музыке из наушников, погоня за лайками и просмотрами в соцсетях совершенно выключают подростка из хода окружающей жизни, и что гораздо страшнее, угрожают его безопасности. Об этом многое могут рассказать сотрудники ГИБДД, вместе с коллегами отмечающие свой профессиональный праздник.

С 10 ноября РДШ приглашает школьников присоединиться к акции #ПДДэнс и снять танцевальные клипы под новую песню «Человек-мел», которые наглядно призывают к безопасному поведению на улице. Рассказать о правилах движения в городе языком танца — креативный вызов для ребят. Флешмоб продлится по 20 ноября — день, объявленный ООН Всемирным днем ребенка.

«Часто кажется, что жить не по правилам — это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы — свои, на дороге — свои. Свежий контент соберёт много лайков, но кто в кадре? От популярности до трагедии всего шаг. Известный блогер или человек-мел? Решать тебе. А пока думаешь, мы совместно с Blask Star выпустили новый хит. Начинаем всероссийский #ПДДэнс в День Полиции! Повторяй движения, соблюдай правила», — так представила новый клип Black Star и Российского движения школьников Исполнительный директор Ирина Плещева.

Она добавила, что дорожное движение является сферой, где ребенок впервые сталкивается с правопорядком, необходимостью соблюдать закон. Именно поэтому РДШ решило по-новому взглянуть на эту непростую тему.

Флешмоб одновременно запускается во всех соцсетях, которые популярный сейчас у школьников. Лучшие видео, кадры войдут в итоговый ролик под песню «Человек-мел». Ролик станет подспорьем в занятиях по безопасности на дорогах, которые традиционно проводятся во всех школах. Это хороший способ «достучаться» до современных детей, обладающих, по мнению психологов, клиповым мышлением и лучше воспринимающих визуальную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».

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