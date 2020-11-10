Варшава, , 17:00 — REGNUM Согласно исследованию Института опроса общественного мнения (Польша), рост количества зарегистрированных случаев коронавируса в Польше приводит к увеличению уровня опасения заразиться данной инфекцией. Согласно последнему опросу, 68% респондентов указали, что опасаются заражения. Оценка действий правительства по борьбе с эпидемией также значительно ухудшилась. Об этом передает Onet.pl.

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68% опасающихся заразиться коронавирусом — это максимальная цифра с учетом предыдущих аналогичных опросов. Так, в предыдущем опросе, проведенном в конце сентября — начале октября, лишь 63% выразили опасение по поводу возможного заражения SARS-CoV-2.

Исследователи выявили, что уровень обеспокоенности зависит в первую очередь от возраста. Более обеспокоены респонденты старшего возраста, хотя в последние недели также растет страх заражения и среди молодых людей — сейчас его выражает половина из тех, кто моложе 35 лет.

«В общей сложности 85% пенсионеров беспокоятся о возможности заражения. Высокие показатели и среди домохозяев и безработных — 77%. Уровень опасений перед заражением также дифференцирован по полу: страх чаще выражают женщины (76%), чем мужчины (60%)», — констатируется по итогам исследования.

Кроме того, среди респондентов преобладает мнение, что правительство неспособно справиться с пандемией теми методами, которые оно применяет. Так считают 55% опрошенных. Всего 38% респондентов с этим не согласны и положительно оценивают действия правительства. 7% не имеют по этому поводу определенного мнения.

Исследование проводилось при выборке из 1040 человек с 19 по 29 октября.