Москва, , 16:42 — REGNUM Изменения, произошедшие в кадровом составе российского правительства, — результат очередной волны внутриэлитных договорённостей и усиление позиций Михаила Мишустина. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.

«Связывать отставки трёх министров с провалами в работе едва ли имеет смысл. Серьёзные претензии регулярно предъявлялись, пожалуй только Дмитрию Кобылкину (Минприроды). Нельзя сказать, что у Дитриха (Минтранс) и Якушева (Минстрой) в их ведомствах было всё хорошо, но точно не хуже, чем у большинства других министров. Да и потом: часто ли в России увольняют министров даже если их провальная работа становится всем очевидной? Поэтому в данном случае можно лишь говорить о выстраивании Мишустиным той команды, которую он считает для себя более приемлемой.

Николай Евдокимов Принесут ли перестановки существенные изменения? Думаю, нет. Объективные обстоятельства, диктуемые распространением коронавирусной инфекции, и непростая социально-экономическая ситуация имеют куда большее значение, чем субъективное влияние того или иного чиновника. В регионах, за редким исключением, тоже не ждут изменений. Региональные руководители сами являются частью системы и понимают, что их устойчивость никак не связана с перестановками в правительстве, а зависит от совершенно других факторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума на пленарном заседании 10 ноября утвердила Александра Новака на посту вице-премьера РФ, а также пять кандидатур новых министров, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в нижнюю палату парламента в соответствии с новым законом о правительстве.