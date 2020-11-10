Волгоград, , 16:42 — REGNUM 21-летнего молодого человека признали виновным в реабилитации нацизма в Волгограде. Ему назначили штраф за высказывание в социальных сетях, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молодой мужчина в мае 2019 года со своего компьютера оставил в одной из социальных сетей комментарий, текст которого оправдывал и одобрял идеи нацизма. Волгоградец поддержал преступную деятельность Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, а также его действия по развязыванию Второй мировой войны. Деятельность злоумышленника была пресечена оперативными службами полиции при взаимодействии с сотрудниками УФСБ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.