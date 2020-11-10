Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюменской области региональный материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей стал целевым. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента соцразвития Ирина Ожогина.

В Тюменской области с 7 ноября 2020 года вступил в силу новый порядок, закрепляющий самые востребованные цели, на которые в интересах детей может быть использован региональный материнский капитал на третьего и последующего ребёнка. Его можно направить на покупку, строительство, ремонт жилья; на дополнительное образование детей; на покупку товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на доплату к ежемесячной выплате на третьего и последующих детей.

Маткапитал Тюменской области на третьего и последующих детей выплачивается с 2012 года. С 2020 года он увеличен до 100 тысяч рублей.