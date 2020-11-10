Челябинск, , 16:32 — REGNUM Решение Металлургического суда Челябинска о наложении судебного штрафа гендиректору одного из ООО может быть пересмотрено. Прокуратура подала апелляционную жалобу, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Гражданина обвиняли в незаконном предпринимательстве с извлечением особо крупного дохода. Якобы в 2016—2019 годах он получил почти 900 тыс. рублей. 29 октября суд освободил его от уголовной ответственности, назначив ему судебный штраф в сумме 200 тыс. рублей.

На прекращении уголовного дела настоял адвокат обвиняемого. Прокурор требовал наказания. По его мнению, решение суда не мотивировано, а в ходе заседания не удалось выявить обстоятельств, которые бы говорили о заглаживании «вреда». Теперь своё слово скажет Челябинский областной суд.