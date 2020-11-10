Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Ленинградской области создана рабочая группа по разработке единой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях этого региона и соседнего Санкт-Петербурга. Ее члены должны предложить варианты взаимодействия субъектов по «мусорному» вопросу в рамках единой агломерации. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ранее власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о намерении создать единого для двух регионов оператора по обращению с отходами. Помощь в решении этого вопроса окажет ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ (ПАО). Которые создадут юридическое лицо в форме акционерного общества.

Согласно распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, основными задачами нового совещательного органа — рабочей группы — будет анализ текущей ситуации, выработка предложений для взаимодействия субъектов в рамках агломерации, а также обеспечение контакта администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга по вопросам обращения с ТКО.

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Поэтому в состав рабочей группы вошли руководители комитетов: по обращению с отходами, по природным ресурсам, по управлению государственным имуществом, государственного экологического надзора, правового обеспечения, комитета финансов и градостроительной политики. Председателем рабочей группы назначен вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

«На первом заседании участники обсудили план работы и возможные форматы участия Ленинградской области в капитале создаваемого совместно с Санкт-Петербургом акционерного общества», — добавили в администрации Ленобласти

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