Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM В Югре гражданам старше 60 лет доставят бесплатные лекарствами от коронавируса и пульсоксиметры до 20 ноября. Об этом говорилось 10 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Управление Роспотребнадзора по Югре отмечает, что в регионе жители старше 65 лет безответственно относятся к рекомендациям о соблюдении режима самоизоляции, нередко ездят в другие регионы, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, принимают родственников, которые могут быть носителями инфекции.

«Всё больше погибших именно из числа югорчан старше 65 лет. Призываю — не обременяйте родных походами в магазины и присмотром за детьми, максимально оградите их от контактов с внешним миром», — заявила глава Югры на заседании штаба.