Ульяновск, , 05:08 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса в медицинские учреждения пришли работать 1290 студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам встречи с медицинской общественностью.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Декан медицинского факультета Института медицины, экологии и физической УлГУ Людмила Белова проинформировала, что в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения из-за роста заражений коронавирусом помощь медикам оказывают студенты. К этой работе привлечены 1290 студентов, в том числе 407 ординаторов. По её словам, они работают на должностях младшего и среднего медицинского персонала.

42 студента помогают в «ковидных» госпиталях. Они обеспечены бесплатным питанием и при желании им предоставляются места в гостиницах.

В поликлиниках трудятся 508 студентов: они принимают звонки в call-центрах и регистратурах, ведут приём вызовов и дистанционный контроль состояния больных, информируют о результатах исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 10 ноября), с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 22 908 случаев заражения коронавирусом, переболели COVID-19 в регионе 18 237 человек, что составляет 79,6% от общего числа случаев заражения. Умерли 279 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Ульяновской области стартовала тематическая неделя национального проекта «Здравоохранение», которая продлится по 15 ноября. Будет работать ряд тематических площадок, пройдут приемы пациентов узкими специалистами без предварительной записи, встречи с населением по вопросам здравоохранения.

Читайте развитие сюжета: Поликлиники в Ульяновской области стали работать без выходных