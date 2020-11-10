Старожиловский район, , 16:24 — REGNUM Обезличенное мясо птицы обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора на птицефабрике в Старожиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе ведомства. В контейнере хранили 2,5 тонны неизвестного сырья.

Внеплановую выездную проверку сотрудники Россельхознадзора провели в отношении ООО «Старожиловская птица». В рефрижераторном контейнере хранилось мясо птицы без всякой маркировки. Специалистам не предоставили документы на сырьё ни в бумажном, ни в электронном виде, а значит невозможно было сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными паспортами и сделать вывод о безопасности мяса.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Юридическому лицу было выдано предписание об их уничтожении неизвестного мяса, которое исполнено в полном объёме.