Архангельск, , 16:06 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выздоровели 317 человек, которым был поставлен диагноз «COVID-19». Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, всего с начала пандемии переболели 15 593 человека.

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По данным штаба, за минувшие сутки в регионе выявлены 338 новых случаев COVID-19. Лидером по суточному приросту является Архангельск, там инфекцию выявили у 115 человек. На втором месте — Котласский район с 86 новыми случаями заболевания.

«Среди новых случаев также четыре завозных: все заболевшие — жители региона, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области число летальных исходов пациентов с коронавирусом выросло до 356.