Париж, , 16:06 — REGNUM Результаты опроса, проведенного французского компанией Ipsos и опубликованного во вторник, 10 ноября, в Agence France-Presse выявили, что лишь 54% жителей Франции хотели бы пройти вакцинацию от коронавируса.

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73% опрошенных из 15 стран, принявших участие в исследовании, согласны на вакцинацию от вируса SARS-CoV-2, в то время как всего 54% жителей Франции готовы пойти на тот же шаг. В августе этот показатель был на 5 процентных пунктов выше и составлял 59%.

Напомним, ранее 10 ноября министерство экономики и финансов Франции подтвердило готовность правительства страны выделить 1,5 миллиардов евро на проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2.

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