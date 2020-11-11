Чебоксары, 11 ноября 2020, 04:48 — REGNUM В Чувашии в рамках конкурса на разработку логотипа Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, будет представлен брендбук. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Вместе с логотипом авторы, которые планируют участвовать в конкурсе, должны будут представить и брендбук.
Как сообщало ИА REGNUM, лучший логотип по итогам конкурса будет использоваться в рамках празднования в 2021 году Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также при изготовлении в памятной и сувенирной продукции. Победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.
Отметим, 28 октября 2020 года в Чувашии открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который будет отмечаться в 2021 году и посвящён 80-летию начала строительства. Подвиг тружеников тыла будет увековечен в мемориальном комплексе, который планируется построить в Козловском районе. Также памятные сооружения появятся в других районах республики.
Напомним, линия обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.
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