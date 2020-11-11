Чебоксары, , 04:48 — REGNUM В Чувашии в рамках конкурса на разработку логотипа Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, будет представлен брендбук. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

28 октября 2020 года, Марпосадский район. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей Cap.ru

Вместе с логотипом авторы, которые планируют участвовать в конкурсе, должны будут представить и брендбук.

«Брендбук Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, должен содержать: презентацию логотипа, а также логику его разработки; фирменные цвета и шрифты, сочетания и варианты использования; варианты размещения на рекламных носителях», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, лучший логотип по итогам конкурса будет использоваться в рамках празднования в 2021 году Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также при изготовлении в памятной и сувенирной продукции. Победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.

Отметим, 28 октября 2020 года в Чувашии открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который будет отмечаться в 2021 году и посвящён 80-летию начала строительства. Подвиг тружеников тыла будет увековечен в мемориальном комплексе, который планируется построить в Козловском районе. Также памятные сооружения появятся в других районах республики.

Напомним, линия обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

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