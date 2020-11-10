Степанакерт, , 15:55 — REGNUM Новый список погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе обнародовало 10 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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В данном списке, обнародованном на сайте ведомства, присутствует 81 фамилия.

Таким образом, так как накануне общее число погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе составляло 1220, теперь их общее число достигло 1301.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по телефону ситуацию со сбитым российским вертолетом Ми-24 и Баку вновь принес свои извинения за данный трагический инцидент.