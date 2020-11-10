Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В Законодательном собрании Свердловской области предварительно одобрили проект закона о смягчении требований к организаторам массовых акций. Решение приняли в комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности, сообщили в пресс-службе представительного органа корреспонденту ИА REGNUM.

Законопроектом расширяется список мест, где разрешено проводить массовые мероприятия: у зданий местной и региональной власти, религиозных объединений, школ, объектов культуры и спорта, медучреждений, а также ряда других объектов.

«Продолжит действовать запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к жилым домам, аэропортам, железнодорожным, автомобильным и речным вокзалам, железнодорожным станциям» — сказал глава комитета, депутат Владимир Никитин. Также не разрешат митинговать у здания полномочного представителя президента в УрФО.

Теперь судьбу законопроекта решат на общем заседании Законодательного собрания. Изменения в областное законодательство вводятся для того, чтобы привести его в соответствие с недавними решениями Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не отменён запрет на проведение митингов, пикетов и встреч с депутатами. Ограничение введено губернатором Евгением Куйвашевым.

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