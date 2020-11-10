10 Ноября
 
16:55

Политех в Петербурге целиком перешел на дистант

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такой указ подписал ректор университета Андрей Рудской. Ранее об этом все вузы города попросил губернатор Александр Беглов.

16:32

«Солдатские матери» сочувствуют семье генерала, умершего от COVID-19

Общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» высказала соболезнования и слова сочувствия родным и близким в связи со смертью заместителя командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко.

16:25

Пожилым жителям Югры доставят бесплатные лекарства и пульсоксиметры

В Югре гражданам старше 60 лет доставят бесплатные лекарствами от коронавируса и пульсоксиметры до 20 ноября. Об этом говорилось 10 ноября на заседании регионального оперативного штаба.

Управление Роспотребнадзора по Югре отмечает, что в регионе жители старше 65 лет безответственно относятся к рекомендациям о соблюдении режима самоизоляции, нередко ездят в другие регионы, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, принимают родственников, которые могут быть носителями инфекции.

16:10

В Пензенской области ужесточают контроль за соблюдением масочного режима

Об усилении контроля за соблюдением режима повышенной готовности шла речь на совещании в правительстве Пензенской области 10 ноября.

16:06

По числу выздоровлений от COVID-19 Оренбуржье занимает третье место в ПФО

В Оренбургской области за прошедшую неделю (3−10 ноября) доля выздоровлений от коронавирусной инфекции в общей структуре COVID-пациентов выросла с 85% до 87%. На 10 ноября 16 908 пациентов справились с болезнью и выписаны по выздоровлению. Это третий показатель среди регионов ПФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

16:06

15,5 тысяч жителей Архангельской области уже переболели COVID-19

В Архангельской области за последние сутки выздоровели 317 человек, которым был поставлен диагноз «COVID-19». Всего с начала пандемии инфекцией переболели 15 593 человека.

16:01

Коронавирус в России. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:01

Утверждён комплексный план ШОС по борьбе с коронавирусом

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита, проходящего в видеоформате в Сочи 10 ноября, приняли комплексный план организации борьбы с коронавирусной инфекцией.

15:58

В России за сутки выявили 20977 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

15:57

Коронавирус. Статистика. стопкоронавирус. рф

15:57

Пермячка оштрафована за несоблюдение карантина

В Перми Мотовилихинский райсуд вынес решение об административном наказании в отношении местной жительницы, которая после контакта с больным COVID-19 не соблюдала двухнедельный карантин и не выполнила постановление об изоляции своих несовершеннолетних детей, поскольку 14 августа 2020 года находилась в аэропорту «Большое Савино», сообщает пресс-служба судебной инстанции.

15:56

В Татарии рассказали о самых востребованных услугах МФЦ во время пандемии

В Татарии во время пандемии коронавируса из-за угрозы распространения COVID-19 самыми востребованными услугами стали подтверждение учетной записи ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), услуги Росреестра и получение социальных выплат на детей.

15:56

В Брянской области пациентам с COVID-19 начали выдавать лекарства

Бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, начали выдавать в Брянской области. Пока медикаменты выдают из резервных запасов, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном оперативном штабе.

15:54

В Москве театрам и кинотеатрам оставили 25% зрителей

Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы смогут в течение двух ближайших месяцев заполнять залы лишь на 25%.

15:52

В Москве на два месяца закрыли ночные клубы и рестораны

В Москве введён запрет на обслуживание посетителей в развлекательных заведениях и организациях общепита в ночное время.

15:51

Собянин: ситуация с SARS-CoV-2 в Москве может ухудшиться в ближайшие недели

В ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице России в ближайшие недели может ожидаться ухудшение. Об этом 10 ноября говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, размещенном на сайте столичного градоначальника.

15:50

В Москве ввели запрет на работу мест массового скопления детей

На работу мест массового скопления детей в столице введены ограничения. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

15:50

В Москве на два месяца запретили массовые мероприятия со зрителями

На посещение зрителями массовых мероприятий в столице вводится запрет. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

15:49

Собянин объяснил двухмесячные ограничения заботой о бизнесе

Новые ограничения вводятся в столице на длительный срок, чтобы избавить бизнес от ненужных расходов. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

15:48

Собянин ввёл новые ограничения в Москве до 15 января 2021 года

Новые санитарные меры, призванные ослабить эпидемию коронавирусной инфекции в Москве, вводятся с 13 ноября. Они будут действовать два месяца, до 15 января 2021 года, сообщил 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.