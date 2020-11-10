Политех в Петербурге целиком перешел на дистант
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такой указ подписал ректор университета Андрей Рудской. Ранее об этом все вузы города попросил губернатор Александр Беглов.
«Солдатские матери» сочувствуют семье генерала, умершего от COVID-19
Общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» высказала соболезнования и слова сочувствия родным и близким в связи со смертью заместителя командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко.
Пожилым жителям Югры доставят бесплатные лекарства и пульсоксиметры
В Югре гражданам старше 60 лет доставят бесплатные лекарствами от коронавируса и пульсоксиметры до 20 ноября. Об этом говорилось 10 ноября на заседании регионального оперативного штаба.
Управление Роспотребнадзора по Югре отмечает, что в регионе жители старше 65 лет безответственно относятся к рекомендациям о соблюдении режима самоизоляции, нередко ездят в другие регионы, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, принимают родственников, которые могут быть носителями инфекции.
В Пензенской области ужесточают контроль за соблюдением масочного режима
Об усилении контроля за соблюдением режима повышенной готовности шла речь на совещании в правительстве Пензенской области 10 ноября.
По числу выздоровлений от COVID-19 Оренбуржье занимает третье место в ПФО
В Оренбургской области за прошедшую неделю (3−10 ноября) доля выздоровлений от коронавирусной инфекции в общей структуре COVID-пациентов выросла с 85% до 87%. На 10 ноября 16 908 пациентов справились с болезнью и выписаны по выздоровлению. Это третий показатель среди регионов ПФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
15,5 тысяч жителей Архангельской области уже переболели COVID-19
В Архангельской области за последние сутки выздоровели 317 человек, которым был поставлен диагноз «COVID-19». Всего с начала пандемии инфекцией переболели 15 593 человека.
Утверждён комплексный план ШОС по борьбе с коронавирусом
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита, проходящего в видеоформате в Сочи 10 ноября, приняли комплексный план организации борьбы с коронавирусной инфекцией.
В России за сутки выявили 20977 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.
Пермячка оштрафована за несоблюдение карантина
В Перми Мотовилихинский райсуд вынес решение об административном наказании в отношении местной жительницы, которая после контакта с больным COVID-19 не соблюдала двухнедельный карантин и не выполнила постановление об изоляции своих несовершеннолетних детей, поскольку 14 августа 2020 года находилась в аэропорту «Большое Савино», сообщает пресс-служба судебной инстанции.
В Татарии рассказали о самых востребованных услугах МФЦ во время пандемии
В Татарии во время пандемии коронавируса из-за угрозы распространения COVID-19 самыми востребованными услугами стали подтверждение учетной записи ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), услуги Росреестра и получение социальных выплат на детей.
В Брянской области пациентам с COVID-19 начали выдавать лекарства
Бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении, начали выдавать в Брянской области. Пока медикаменты выдают из резервных запасов, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном оперативном штабе.
В Москве театрам и кинотеатрам оставили 25% зрителей
Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы смогут в течение двух ближайших месяцев заполнять залы лишь на 25%.
В Москве на два месяца закрыли ночные клубы и рестораны
В Москве введён запрет на обслуживание посетителей в развлекательных заведениях и организациях общепита в ночное время.
Собянин: ситуация с SARS-CoV-2 в Москве может ухудшиться в ближайшие недели
В ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице России в ближайшие недели может ожидаться ухудшение. Об этом 10 ноября говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, размещенном на сайте столичного градоначальника.
В Москве ввели запрет на работу мест массового скопления детей
На работу мест массового скопления детей в столице введены ограничения. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве на два месяца запретили массовые мероприятия со зрителями
На посещение зрителями массовых мероприятий в столице вводится запрет. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин объяснил двухмесячные ограничения заботой о бизнесе
Новые ограничения вводятся в столице на длительный срок, чтобы избавить бизнес от ненужных расходов. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин ввёл новые ограничения в Москве до 15 января 2021 года
Новые санитарные меры, призванные ослабить эпидемию коронавирусной инфекции в Москве, вводятся с 13 ноября. Они будут действовать два месяца, до 15 января 2021 года, сообщил 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.