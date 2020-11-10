Пермь, , 15:44 — REGNUM В Перми Мотовилихинский райсуд вынес решение об административном наказании в отношении местной жительницы, которая после контакта с больным COVID-19 не соблюдала двухнедельный карантин и не выполнила постановление об изоляции своих несовершеннолетних детей, поскольку 14 августа 2020 года находилась в аэропорту «Большое Савино», сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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На заседании суда женщина пояснила, что собиралась с семьёй на отдых в Крым. Перед поездкой все члены семьи сдали тест на коронавирус, у одного члена семьи зафиксировали положительный результат. Однако при пересдаче результат оказался отрицательным. О постановлении, согласно которому должны соблюдать карантин, не знала. Сведения об ограничениях получила только в аэропорту и вернулась домой, где вместе с семьей была в изоляции на протяжении 14 дней.

Между тем, представитель Роспотребнадзора заявил, что семье неоднократно пытались вручить постановление, однако от его получения члены семейства уклонялись.

Суд квалифицировал действия женщины по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Пермячке назначен штраф в размере 7,5 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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