Казань, , 15:53 — REGNUM В Татарии во время пандемии коронавируса из-за угрозы распространения COVID-19 самыми востребованными услугами стали подтверждение учетной записи ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), услуги Росреестра и получение социальных выплат на детей. Об этом сообщила директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

В текущем году количество обращений по услуге ЕСИА в период пандемии выросло почти до 40 тыс. в месяц, в 2019 году и в первом квартале 2020 года поступало около 16 тыс. обращений. «Во время пандемии самыми востребованными услугами были подтверждение учетной записи ЕСИА и услуги Росреестра, когда пожилые люди дарили детям свою недвижимость. В первой пятерке у нас также услуги МВД и налоговой службы», — отметила руководитель ведомства.

В настоящее время ежедневно продолжают прием заявлений на получение услуг 59 центров МФЦ по всей республике. Среднее количество обращений в офисы составляет 15 тыс. человек в день.

В 2015 году, когда открылись офисы МФЦ в Татарии, оказывалось всего 68 услуг, сейчас — 254. Пять лет назад в бюджет республики было перечислено 605 млн рублей, в текущем году у нас будет поступлений около 500 млн рублей, добавила Музафарова.

ИА REGNUM напоминает, жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска для оформления документов могут вызвать специалистов МФЦ (многофункциональных центров) на дом или в любое удобное место. Ранее выездное обслуживание было доступно только для проживающих в столице республики (с ноября 2018 года).

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