Челябинск, , 15:39 — REGNUM В Челябинске семилетняя девочка соврала о якобы нападении на неё мужчины с ножом. Об этом журналистам заявили представители полиции.

Об инциденте стало известно 9 ноября. Школьница ушла кататься на самокате, а затем вернулась в слезах и сообщила своим родителям, что на неё якобы напал неизвестный мужчина. Родители в свою очередь обратились в полицию.

В ходе проверки оказалось, что нападения не было. Девочка соврала, так как испугалась наказания за сломанный самокат.