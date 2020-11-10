Москва, , 15:29 — REGNUM Появились в продаже новогодние туры в Сочи и курорты Краснодарского края из шести городов России. Ранее в новогодний период вылететь в Сочи можно было только из Москвы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь новогодние туры с авиперелетом с заездами в период с 25 декабря до 10 января кроме Москвы стали доступны из Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Екатеринбурга и Самары.

Стоимость тура на новогодние праздники на курорты Краснодарского края и Сочи составит от 25 тыс. рублей до 82 тыс. рублей на двоих в зависимости от звездности отели, питания и количества дней проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными городами России, в которые жители других регионов направятся для встречи Нового года, стали Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.

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