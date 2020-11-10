Оренбург, , 15:21 — REGNUM В Оренбургской области 47-летняя женщина предстанет перед судом за финансирование терроризма. Расследование уголовного дела завершилось, материалы направлены в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина действовала сговоре с супругом. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство. Пара неоднократно осуществляла сбор и передачу денег лицам, входящим в международную террористическую организацию «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера.

Преступление выявило УФСБ России по Оренбургской области, чьи сотрудники осуществляли оперативное сопровождение. Расследованием уголовного дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.