Абакан, , 15:21 — REGNUM Из-за коронавируса в Хакасии ввели ограничения, касающиеся несовершеннолетних.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, 10 ноября состоялось экстренное заседание оперштаба по предотвращению распространения COVID-19 в регионе. Его провела замглавы Хакасии Татьяна Курбатова.

В постановление правительства республики о введении режима повышенной готовности внесены изменения. Они вступят в силу с 11 ноября.

В школах Абакана, Саяногорска Черногорска и Усть-Абакана вводится обязательное дистанционное обучение для 5−11 классов. С 12 ноября на «дистанционку» уходят техникумы и колледжи Абакана, Саяногорска Черногорска и Усть-Абакана. Вузам Хакасии также рекомендуют «применить дистанционные образовательные технологии».

Кроме того, в Хакасии вводится норма, согласно которой несовершеннолетние не могут покидать места проживания без сопровождения родителей или законных представителей. Исключение может быть сделано лишь для тех случаев, когда ребёнок направляется к месту учёбы, если учебный процесс осуществляется в очном формате.

В остальном действующий в Хакасии режим остаётся без изменений, уточнили в оперштабе.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом в Хакасии выросло почти в два раза. Власти убеждены, что это произошло из-за несоблюдения населением ограничительных мер. В связи с этим в Хакасии решено усилить работу мобильных групп, проверяющих соблюдение требований Роспотребнадзора.

«Также правительство Хакасии прорабатывает возможность оказания дополнительной кадровой и иной поддержки региону со стороны Минздрава РФ и Минобороны России», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Хакасии выявлено 8533 носителя коронавируса.

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