Бразилиа, 10 ноября 2020, 15:21 — REGNUM Юный геймер из Бразилии стал новой звездой Twitch. Об этом 10 ноября сообщает сайт cybersport.ru.
16-летний геймер Жан Маго запустил стрим, на котором он пытается стать лучшим игроком в League of Legends на региональном ладдере за несколько часов до завершения сезона. За вечер аудитория юного киберспортсмена выросла до почти 170 тыс. человек.
К концу трансляции Маго всё же удалось достичь своей цели. Юноша признался, что не ожидал такого внимания к своим успехам.
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