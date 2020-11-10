Бразилиа, , 15:21 — REGNUM Юный геймер из Бразилии стал новой звездой Twitch. Об этом 10 ноября сообщает сайт cybersport.ru.

16-летний геймер Жан Маго запустил стрим, на котором он пытается стать лучшим игроком в League of Legends на региональном ладдере за несколько часов до завершения сезона. За вечер аудитория юного киберспортсмена выросла до почти 170 тыс. человек.

К концу трансляции Маго всё же удалось достичь своей цели. Юноша признался, что не ожидал такого внимания к своим успехам.

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