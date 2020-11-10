Безье, , 15:29 — REGNUM Во Франции семь членов одной семьи были приговорены к срокам лишения свободы до пяти лет за совершение более 60 краж в городе Безье и в соседних коммунах. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что суд приговорил семерых членов семьи, прибывших во Францию из Северной Македонии, среди которых — двое несовершеннолетних, к срокам от нескольких месяцев до пяти лет за совершение 62 ограблений частных домов в период с ноября 2017 по май 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже, в которой она не появлялась с августа 2020 года, взломали и обокрали неизвестные.

Украденные из квартиры 47-летней принцессы, расположенной близ элитного столичного района Елисейских Полей, сумки, драгоценные украшения и меховые изделия оцениваются в 600 тысяч евро. Жертву ограбления госпитализировали в состоянии шока.

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