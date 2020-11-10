Самара, , 15:23 — REGNUM Шестой кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавателя в отделе полиции города Уфы и отправил материалы суда на новое апелляционное рассмотрение в новом составе суда. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Шестого кассационного суда.

По сообщению пресс-службы суда, 10 ноября кассационный суд на заседании рассмотрел жалобу потерпевшей и ее адвоката, представление прокурора, а также жалобу адвоката, который представляет интересы одного из фигурантов уголовного дела на апелляционный приговор Верховного Суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавателя.

Ранее суд первой инстанции признал трех обвиняемых виновными в изнасиловании дознавателя и приговорил их к лишению свободы на срок от шести до семи лет в колонии общего режима.

3 июня текущего года Верховный суд Башкирии отменил приговор суда первой инстанции в отношении двух фигурантов уголовного дела: они были оправданы. Третьему подсудимому наказание в виде лишения свободы было уменьшено до четырех лет.

Сообщается, что Шестой кассационный суд определил данный приговор Верховного суда Башкирии отменить и передать материалы уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкирии в ином составе суда. В отношении трех фигурантов уголовного дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца.

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