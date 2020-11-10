Пенза, , 15:16 — REGNUM Об усилении контроля за соблюдением режима повышенной готовности шла речь на совещании в правительстве Пензенской области 10 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

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На заседании с главами администраций муниципальных образований врио председателя регионального правительства Николай Симонов подверг резкой критике профилактическую работу и призвал собравшихся более активно взаимодействовать с правоохранителями. «Алгоритм согласован. Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в торговых центрах, в общественном транспорте и иных общественных местах», — отметил он.

Ежедневный мониторинг свидетельствует о большом количестве нарушений, прежде всего в магазинах и в общественном транспорте. В Пензе только за сутки на водителей и пассажиров, игнорировавших профилактические меры, составлено 100 административных протоколов.

Симонов поручил выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых водители и пассажиры не соблюдают масочный режим.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область вошла в число регионов, где в полном объеме не соблюдаются меры профилактики в период распространения коронавирусной инфекции. В антирейтинг попали также Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Повышенный уровень заболеваемости регистрируется в тех субъектах Федерации, где нет ограничений по проведению массовых мероприятий, меры нужно ужесточить.

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