Нижний Новгород, 10 ноября 2020, 15:14 — REGNUM Надзорный орган поручил проверить работу управляющих компаний, которые обслуживают дома в исторической части Нижнего Новгорода. Среди них дом купца Остатошникова на Большой Печерской и усадьба князей Голицыных на улице Рождественской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 10 ноября.
По данным ведомства вопрос содержания жилых домов в исторической части Нижнего Новгорода и являющихся объектами культурного наследия «стоит остро».
»Значительное число таких объектов, расположенных на территории центральной части города, находятся в неудовлетворительном состоянии, и нуждаются в ремонте.В этой связи по требованию прокуратуры области управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проводятся проверки соблюдения законодательства по наиболее сложным объектам», — сообщили в прокуратуре.
В надзорном органе утверждают, что в рамках проверок «будет оценена достаточность мер, принятых управляющими компаниями к содержанию домов на улицах Алексеевской, Черниговской, Сергиевской».
Ранее, нижегородцы обсуждали законопроект о реновации в субъектах России, внесенный в Госдуму. Кто-то высказался резко против, аргументируя свою позицию тем, что «проекты по благоустройству не учитывают требования простых граждан».
Другие опрошенные ИА REGNUM нижегородцы высказали более сдержанное отношение к проекту.
«Реновация в Нижнем Новгороде, как минимум — в исторической части, произойдет в любом случае. Городу реновация, безусловно, нужна. Центральная часть выглядит неухоженной из-за большого количества старых домов, которые не имеют исторической ценности», — сказала выпускающий редактор НИА Нижний Новгород Ольга Дьякова.