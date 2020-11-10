Нижний Новгород, , 15:14 — REGNUM Надзорный орган поручил проверить работу управляющих компаний, которые обслуживают дома в исторической части Нижнего Новгорода. Среди них дом купца Остатошникова на Большой Печерской и усадьба князей Голицыных на улице Рождественской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 10 ноября.

По данным ведомства вопрос содержания жилых домов в исторической части Нижнего Новгорода и являющихся объектами культурного наследия «стоит остро».

»Значительное число таких объектов, расположенных на территории центральной части города, находятся в неудовлетворительном состоянии, и нуждаются в ремонте.В этой связи по требованию прокуратуры области управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проводятся проверки соблюдения законодательства по наиболее сложным объектам», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе утверждают, что в рамках проверок «будет оценена достаточность мер, принятых управляющими компаниями к содержанию домов на улицах Алексеевской, Черниговской, Сергиевской».

Ранее, нижегородцы обсуждали законопроект о реновации в субъектах России, внесенный в Госдуму. Кто-то высказался резко против, аргументируя свою позицию тем, что «проекты по благоустройству не учитывают требования простых граждан».

Другие опрошенные ИА REGNUM нижегородцы высказали более сдержанное отношение к проекту.