Пермь, , 15:11 — REGNUM В Перми в ближайшее время на скамье подсудимых окажется группа из 13 местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков, покушении на сбыт и участии в преступном сообществе. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд города Перми для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, преступное общество организовано в августе 2017 года, его руководитель до сих пор не установлен. обвиняемые под руководством неустановленного лица объединились в преступное сообщество. Группа, используя интернет, осуществляла сбыт наркотических и психотропных вещества территории разных регионов: Удмуртии, Прикамья. Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. Покупателей информировали о реализуемых наркотиках, стоимости и способах оплаты, а после получения денег — о месте расположения тайников.

Деятельность преступной группы пресекли в сентябре 2019 года. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 10 кг наркотиков и психотропных веществ, приготовленных к реализации.

Трое членов преступного сообщества заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, и в отношении них уголовные дела уже находятся в производстве суда.