Калуга, , 15:21 — REGNUM Четыре пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в Калужской области, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Среди умерших жители Калуги: 1943, 1953 годов рождения и два человека 1948 года рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 93 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области COVID-19 унёс жизни ещё трёх человек