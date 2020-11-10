Москва, , 15:36 — REGNUM Богословское заключение Духовного управления мусульман России (ДУМ), запрещающее браки последователей ислама с иноверцами, способно создать проблемы в обществе. Так считает исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, сообщает 10 ноября «Интерфакс».

"Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы», — отметил он.

Силантьев пояснил, что самая распространённая в России ханафитская правовая школа суннитского ислама разрешала межконфессиональные браки, а богословское заключение ей противоречит. Кроме того, оно претендует на некий общеисламский характер, а это ненормально.

Эксперт напомнил, что некоторые мусульманские деятели женаты на христианках. Таким был и покойный заместитель муфтия Татарии Валиулла Якупов.

Заключение о недопустимости браков с представителями других конфессий датировано июлем 2020 года. Оно опубликовано на сайте ДУМ.

В нём в частности говорится, что женитьба мусульман на представительницах людей Писания, то есть христианках и иудейках, возможна в России лишь в единичных случаях. Для этого необходимо решение местного муфтия.

При этом богословы считают, что немусульманка может выйти замуж за мусульманина, если считает Иисуса Божьим посланником, а не Богом, наряду с Мухаммадом. Также она должна следовать предписаниям Корана.