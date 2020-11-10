Пекин, , 15:08 — REGNUM Состоялся релиз экшен-игры Bright Memory на консоли Xbox Series X. Трейлер проекта был опубликован 9 ноября на YouTube-канале PLAYISM.

Ранее Bright Memory была доступна только на PC в сервисе Steam. Сейчас автор проекта работает над расширенной версией с подзаголовком Infinite.

Напомним, Bright Memory — это шутер с видом от первого лица. Его разработкой занимался китайский геймдизайнер Цзен Сяньчэн.

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