Бишкек, , 15:05 — REGNUM Во время первой волны пандемии коронавируса в Киргизии возник острый дефицит лекарств, а цены на некоторые медикаменты выросли в 10 раз. Об этом заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, проводя инспекцию лекарственных запасов фонда госматрезервов.

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По словам высокопоставленной чиновницы, тогда государство за два месяца карантина не смогло должным образом подготовиться к резкому росту числа заболевших COVID-19.

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«На бумаге было все хорошо, а по факту ситуация была другой», — добавила вице-премьер.

Также Сурабалдиева сообщила, что на случай второй волны пандемии в республике сформирован государственный запас лекарств, которого должно хватить на два-три месяца.

«Есть информация, что на складах имеются необходимые медикаменты, но до врачей, которые работают в «красных зонах», они не доходят. Данный вопрос взят на контроль, любые действия, направленные против интересов государства и граждан, нуждающихся в лечении, будут жестко пресекаться», — заключила она.