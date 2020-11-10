Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер обратился к российским геймерам в честь старта продаж консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Ролик был опубликован 9 ноября на YouTube-канале «Xbox Россия».

Фил Спенсер поблагодарил фанатов Xbox из России. В конце ролика он даже сказал «спасибо» по-русски.

Напомним, продажи Xbox Series X и Xbox Series S стартовали сегодня, 10 ноября. При этом консоль PlayStation 5 станет доступна в России только 19 ноября.

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