Бишкек, , 15:00 — REGNUM Руководство мэрии столицы Киргизии приняло решение отказаться от организации новогоднего салюта и покупки новых декораций для украшения города на новогодние праздники.

«Все что можно привести в рабочее состояние, и презентабельный вид будет использовано для оформления городских улиц и главной площади», — сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Все сэкономленные за счет этого деньги столичный муниципалитет обещает направить на подарки малоимущим семьям с детьми-инвалидами и ветеранам.

Также чиновница призвала горожан проявить инициативу и, выступив в роли Дедов Морозов, совместно с сотрудниками мэрии Бишкека поздравить с новогодними праздниками малоимущие семьи и матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.