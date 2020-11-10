Самара, , 15:08 — REGNUM В Самарской области в течение трех ближайших дней ожидаются морозная погода и снегопады. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, осадки в виде снега будут идти в Самарской области с 11 ноября по 13 ноября. При этом температура ночью может опускаться до семи градусов ниже ноля. А днем воздух может прогреваться до трех градусов тепла.

Ожидается в регионе северо-западный ветер до 11 метров в секунду. При этом 11 ноября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

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