Калуга, , 15:03 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 136 человек за последние сутки, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 138 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Всего в регионе 13 тыс. 209 положительных результата тестов получили подтверждение, 3 тыс. 171 человек находится на лечении, 9 тыс. 945 человека выздоровели, 93 человек умерли. Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1253), в Боровском районе (278), в Обнинске (207) и в Людиновском районе (202).

По сообщению начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции у воспитателей две детсадовские группы находятся на карантине. Это группа из школы-сада №35, а также группа детского сада № 9 «Солнечный» (новое здание по адресу ул. Пирогова, 12). Все дети находятся под наблюдением врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге возведут новый корпус инфекционной больницы для лечения COVID-19