Оренбург, , 14:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 10 ноября, выявлено 189 случаев заражений коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне.

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С конца марта в регионе выявлено 19 427 носителей коронавируса. Оправились от болезни 16 908 человек, в том числе 183 — за последние сутки.

На сегодняшний день лечение в больницах получает 1 281 человек из которых 344 пациента находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека, 585 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии из-за коронавирусной инфекции скончались 140 человек.

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