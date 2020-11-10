Магнитогорск, Челябинская область, , 14:58 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области отключают wi-fi на территории паров и скверов. Решение принял оперштаб, сообщает пресс-служба мэрии.

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Решение принято в связи с угрозой коронавируса. Он отключён, в частности, на бульваре «Огни Магнитки» и в парке у Вечного огня. А в крупных ТРЦ его защитили паролем.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. Также ежедневно в сводках проходят сведения о новых случаях смерти пациентов с COVID-19.