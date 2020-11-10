Москва, , 15:04 — REGNUM На работу мест массового скопления детей в столице введены ограничения. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Речь идёт о детских лагерях дневного пребывания, детских развлекательных центрах, детских комнатах в торгово-развлекательных центрах, детских уголках в заведениях общепита и аналогичных местах развлечения и присмотра за детьми. Запрет на их работу введён на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Однако ограничения действуют при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

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