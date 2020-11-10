Казань, , 14:59 — REGNUM В Татарии зарегистрированы новые жертвы коронавируса. Еще двое мужчин не смогли побороть коварное заболевание и скончались. Об этом 10 ноября сообщает республиканский оперативный штаб.

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Первым погибшим стал 46-летний мужчина. Его с внебольничной пневмонией госпитализировали в стационар. Пациент имели хронические заболевания.

Второй погибший — 69-летний инфицированный. Мужчину доставили в госпиталь с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. На фоне обострения хронических заболеваний состояние пациента ухудшалось.

Причины смерти в обоих случаях установили по результатам патологоанатомической экспертизы.

Всего по состоянию на 10 ноября в республике зарегистрировано 116 смертельных случаев от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 10 ноября заражены коронавирусом 8 930 человек, за минувшие сутки заболели еще 56 пациентов. Накануне сообщалось о 58 инфицированных. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 870 человек, за сутки — 43 пациента.

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